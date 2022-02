Call of Duty voor 2023 op losse schroeven

Call of Duty krijgt in 2023 mogelijk geen nieuw deel.

Het nieuws is afkomstig van Bloomberg. Als reden noemt men de tegenvallende verkoop van Call of Duty: Vanguard aangewezen. Dat zou intern tot de discussie hebben geleid bij Activision Blizzard: volgen nieuwe delen elkaar niet in een te rap tempo op?

Mocht 2023 een Call of Duty-loos jaar worden, dan is dat voor het eerst sinds 2005. Activision Blizzard zou ter compensatie wel extra veel content willen uitbrengen voor het deel dat gepland staat voor 2022. Ook in ander free-to-play-project ligt in de pijplijn.

De uitgever heeft inmiddels ook gereageerd op de berichtgeving: “We hebben een uitstekende reeks van premium en free-to-play Call of Duty-ervaringen voor dit jaar, volgend jaar en daarna. Berichten die anders suggereren, zijn incorrect.”