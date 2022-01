Call of Duty verschijnt volgens Spencer nog steeds op PlayStation

Goed nieuws voor degene die bang waren dat hun geliefde Call of Duty niet meer naar de PlayStation-consoles zou komen. Volgens Phil Spencer zal de shooter nog steeds op de console van diens concurrent verschijnen.

De chef van Xbox laat dit enkele dagen weten nadat Microsoft liet weten van plan te zijn om Activision Blizzard over te nemen. Daarvoor heeft het alleen nog goedkeuring nodig van allerlei instanties, maar het lijkt erop dat het nog een kwestie is van de puntjes op de i te zetten.

Phil Spencer meldt namelijk op Twitter diverse topmannen van Sony te hebben gesproken en die hebben laten weten de Call of Duty-games op PlayStation-consoles uit te blijven brengen.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

Er werd wereldwijd door gamers afgevraagd hoe de toekomst van Call of Duty eruit zou komen te zien en of deze ├╝berhaupt nog naar de consoles van Sony zou verschijnen. Deze mensen kunnen dus voorlopig weer rustig slapen. Hoe dit precies ingevuld gaat worden is nog niet duidelijk. Het zou zo maar kunnen dat Call of Duty exclusief naar de Game Pass komt en dat deze service vereist wordt, maar dat is natuurlijk speculatie.

Ook kan Microsoft over een aantal jaar alsnog besluiten om Call of Duty exclusief op Xbox-platforms te laten verschijnen. Het zou overigens wel tegen de filosofie van Microsoft zijn dat na bijvoorbeeld bij de overname van Mojang wel spin-offs van Minecraft op Sony en Nintendo-consoles uitbracht.

Over de andere IP van Activision Blizzard is nog niet bekend of deze exclusief zullen verschijnen. Denk hierbij aan Diablo, Warcraft, Overwatch, Tony Hawk’s Pro Skater, Spyro, Crash Bandicoot en andere slapende franchises zoals Prototype en Singularity. Er is echter een vrij goede kans dat de meeste van deze hun weg naar Game Pass zullen vinden, zoals dat ook bij Bethesda het geval was.

Microsoft’s Activision Blizzard-acquisitie zal naar verwachting worden afgerond in fiscaal jaar 2023, die later dit jaar (1 juli) begint. Het moet worden goedgekeurd door regelgevende instanties voordat het officieel is.