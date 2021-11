Call of Duty Vanguard Zombies “der Anfang” trailer vrijgegeven

Sledgehammer Games heeft een nieuwe Zombies trailer voor Call of Duty Vanguard vrijgegeven. Daarin krijgen we meer te zien van de Zombies map “der Anfang”, wat het begin betekent.

“Nu de oorlog behoorlijk verschrikkelijk verloopt voor het naziregime, hebben ze Wolfram Von List gestuurd om kunstvoorwerpen van over de hele wereld te verzamelen om de oorlog terug te winnen. Geen enkele lijkt te werken, totdat Projekt Endstation (een zombie map die eerder in Call of Duty: Black Ops Cold War te zien was) vruchten afwerpt. Nu zijn de artefacten met kracht uitgebarsten en heeft Wolfram Von List een pact gesloten met een occulte entiteit die hem in staat stelt de doden op te wekken. Hij veroorzaakt verwoesting aan het oostfront met zijn nieuwe krachten en het is aan ons om te voorkomen dat hij de oorlog wint met zijn nieuwe spookachtige krachten.”

Op dit punt in de geschiedenis van de serie heeft Zombies een reputatie opgebouwd voor spannende en vaak uitgebreide verhalen. Met Call of Duty: Vanguard’s versie van de geliefde spelmodus, lijkt het erop dat we het meer occulte en magische aspect van het Zombies-verhaal van naderbij bekijken, in tegenstelling tot de sci-fi-horrorhoek die we doorgaans zien.

Het voelt ook een beetje nostalgisch toch? Weer tegen zombies vechten in WW2? Het is misschien in een totaal ander deel van de wereld, maar ik moest bij het zien van deze trailer toch denken aan de originele Nacht Der Untoten uit World at War. Afgaande op hoe vol met easter eggs Zombies maps in het verleden waren, krijgen we misschien zelfs een knipoog naar de klassiekers.

Call of Duty Vanguard verschijnt morgen voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series X en S.