Call of Duty Vanguard wordt waarschijnlijk op 19 augustus aangekondigd

Zo lang Activision niets zegt over de nieuwe Call of Duty, die mogelijk Vanguard heet, blijven de geruchten binnenstromen.

Vandaag was er een Twitteraar genaamd NEXTGEN_ishere die zonder enige bron claimde dat de nieuwe Call of Duty op 19 augustus aangekondigd zou worden. Terwijl de meeste sites dit nieuws achterwege lieten, ging DualShockers op onderzoek uit.

Na een aantal mailtjes naar hun bronnen gestuurd te hebben, kregen ze van vier bronnen te horen dat zij ook hadden vernomen dat erop 19 augustus iets met Call of Duty Vanguard zal gebeuren. Er schijnen inmiddels al een aantal journalisten en content makers een NDA te hebben getekend, dus details over het event zijn schaars. Grote kans dat we wederom een event in Warzone gaan zien.

Call of Duty Vanguard speelt zich, volgens geruchten, af in een alternatief universum waar de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren ’50 doorwoekert. De game vindt zowel in de Pacific als in Europa plaats.

Op het moment van schrijven heeft Activision nog Sledgehammer iets bevestigd over de game nog de mogelijke datum van onthulling. Het enige wat we nu weten is dat de game een singleplayer, co-op en multiplayer gaat krijgen. Zodra we meer horen, laten we het jullie uiteraard weten!