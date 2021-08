Call of Duty Vanguard wordt donderdag in Warzone onthuld

Dankzij de PlayStation Store weten we nu zeker dat Call of Duty Vanguard tijdens een in-game event in Warzone zal worden onthuld.

Het event werd bevestigd in een advertentie in de PlayStation Store en Tom Henderson wist deze te spotten. Het event zal op 19 augustus om 19:30 onze tijd plaats vinden.

BREAKING NEWS: The official PlayStation Store has updated to reveal Call of Duty: Vanguard will be revealed on August 19th. 1:30 PM EST/18:30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 16, 2021

Vorige week wist een dataminer al een hoop informatie over Call of Duty Vanguard uit de bestanden van Season 5 van Call of Duty Warzone en Black Ops Cold War te halen. Zo bevestigden deze onder andere de Tweede Wereldoorlog setting. Ook werd er een teaser voor de WWII shooter in Warzone gevonden.

Call of Duty Vanguard wordt dit najaar verwacht en voor die tijd zal er nog een beta komen. Kijken jullie uit naar de nieuwste shooter van Sledgehammer? Laat het ons weten in de reacties!