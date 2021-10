Call of Duty Vanguard en Warzone’s Ricochet anti-cheat bewust gelekt

De ontwikkelaars bij Activision hadden de anti-cheat software Ricochet voor Call of Duty Warzone en Vanguard bewust gelekt, zodat het in handen van de cheaters zou komen.

De uitgever heeft een hoge IQ spelletje met de cheaters gespeeld, want door het lekken van de software dachten de cheaters deze te kunnen omzeilen.

Dit is dus precies wat het bedrijf verwachtte dat dit zou gebeuren. Voorafgaand aan de aankondiging van Ricochet heeft de ontwikkelaar daadwerkelijk een testversie uitgerold naar een beperkt aantal gebruikers. Het doel van deze beperkte releases is om de compatibiliteit en systeemstabiliteit te testen. Dit is vooral belangrijk voor een anti-cheat op kernelniveau, gezien de verhoogde toegang tot functies van het besturingssysteem.

Dat zegt Vice, die twee anonieme bronnen citeerde die bekend waren met de plannen van Activision. De ontwikkelaar verwachtte zelfs dat de build zou lekken en dat de meer geavanceerde cheatmakers “de eerste versie zouden omzeilen”.

“Dus zolang ze niet aan het testen waren met een versie die niet klaar is voor release (bijvoorbeeld een niet-verduisterde versie of een versie met debug-symbolen beschikbaar), is de enige impact dat de cheat-ontwikkelaars een kleine voorsprong krijgen. Het runnen van een openbare test is waarschijnlijk waardevoller voor Activision dan de extra geheimhouding”, zegt Paul Chamberlain, die werkte aan Riot’s eigen anti-cheat op kernelniveau.

Het is nog maar afwachten hoe de software gaat voorkomen dat zowel Warzone als Vanguard niet meer gedomineerd worden door de cheaters. Echter hebben deze onlangs dus ook manieren gevonden om Activision in de portemonnee te treffen en dat lijkt een goede trigger geweest te zijn.

De Ricocheat anti-cheat software zal gelijktijdig met de Pacific map van Call of Duty Warzone worden gelanceerd. Daarna zal het ook in Vanguard worden gedropt.