Call of Duty Vanguard Warzone trailer linkt Verdansk met Caldera

In een cinematische trailer zien we hoe Call of Duty’s Vanguard aan Verdansk uit Warzone wordt gelinkt.

Er is een nieuwe cinematische trailer uitgebracht voor de nieuwe Warzone map die kort na de release van Call of Duty: Vanguard verschijnt, en laat zien hoe we van een verwoeste Sovjetstad naar een weelderig Pacifisch eiland kwamen, maar dan in het verleden. De trailer fungeert als de eerste belangrijke link die we tussen de twee maps hebben gezien, en is erin geslaagd om de grootste vraag van de community te beantwoorden over hoe we naar Caldera komen, terwijl het ook nog veel meer vragen oprakelt.

In de trailer zien we Adler en de rest van de Call of Duty: Cold War-bende zich een weg banen naar een onbedekte bunker in Verdansk na de recente aardbevingen die een groot deel van de kaart hebben vernietigd. Terwijl ze naar binnen gaan, ontdekt de groep dat de bunker een geheime schuilplaats was voor de nazi’s. Ze komen Captain Butcher tegen, een terugkerend personage uit Call of Duty: WW2, die uitlegt dat hij Vanguard heeft gemaakt. Butcher onthult een kaart onder een nazi-vlag en legt uit dat ze na de oorlog nazi’s over de hele wereld achtervolgden, beginnend in de Stille Oceaan. Het filmische gedeelte eindigt als hij naar Caldera wijst – de nieuwe Warzone map.

Na de trailer waarin het verhalende aspect van onze sprong van Verdansk naar Caldera wordt uitgelegd, krijgen we een korte blik op de nieuwe kaart door middel van verschillende luchtgevechten terwijl vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog over het eiland vechten. Dit is de eerste keer dat we vliegtuiggevechten in actie hebben gezien, eerder onthuld in een officiƫle blogpost.

Call of Duty Vanguard verschijnt morgen al voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles. De Caldera map voor Warzone zal pas op 2 december verschijnen, inclusief de Ricochet anti-cheat software.