Om 19:30 vindt het Call of Duty Vanguard event plaats in Warzone. Mocht je het gemist hebben, check dan de trailer hieronder!

Call of Duty Vanguard gaat terug naar de Tweede Wereldoorlog en in de trailer zien we onder andere Noord-Afrika, de Pacific en het Westfront.

In een persbericht laat Activision weten dat spelers naast een naadloos geïntegreerde, nieuwe Warzone-ervaring die later dit jaar uitkomt een enorme hoeveelheid Call of Duty-content gaat brengen. Er komt dus niet alleen een nieuwe map voor Warzone, maar ook anti-cheat software.

TL;DR:

☑️ Stunning WW2 Campaign

☑️ New #Warzone Map & Anti-cheat

☑️ 20 maps on day 1

☑️ New Champion Hill mode

☑️ Zombies, Treyarch style

☑️Cross everything – Play, Progression and Gen! More intel here ➡️ https://t.co/EiuW2pRkSc — Call of Duty (@CallofDuty) August 19, 2021

Vanguard levert het complete pakket aan Call of Duty-fans in de coöperatieve modi Campaign, online Multiplayer en Zombies. Spelers zullen getuige zijn van de oorsprong van Special Forces terwijl ze het gezicht van de geschiedenis veranderen en Task Force One vormen in een uitgestrekte verhalende campagne uit de Tweede Wereldoorlog die zich uitstrekt over de oostelijke en westelijke fronten van Europa, de Stille Oceaan en Noord-Afrika. Multiplayer bevat 20 kaarten op de eerste dag bij de lancering. Terwijl Zombies-fans een kenmerkende ondode gameplay-ervaring zullen ervaren, wat een franchise-eerste Zombies-crossover voor Call of Duty markeert.

Later dit jaar worden Vanguard-spelers ondergedompeld in een volledig geïntegreerde, nieuwe Call of Duty: Warzone-ervaring met een gloednieuwe map, nieuwe gameplay en nieuwe ervaringen.

Call of Duty: Vanguard verschijnt op 5 november voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC