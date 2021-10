Over een klein maandje kunnen we alweer aan de slag met de nieuwste Call of Duty. Vanguard neemt ons wederom terug naar de Tweede Wereldoorlog en in de nieuwste trailer zien we meer van het verhaal van de game.

Opvallend detail is dat er wederom weinig referenties naar uitgever Activision zijn. Deze ligt namelijk zwaar onder vuur, door de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Kijken jullie desondanks toch uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties!