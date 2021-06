Call of Duty Vanguard niet aanwezig tijdens E3; Warzone krijgt een nieuwe Tweede Wereldoorlog map

Het zal niemand verbazen dat Activision wederom een eigen event gebruikt om de nieuwe Call of Duty te promoten.

Volgens VGC zal Activision dus wederom geen gebruik maken van de E3 om de nieuwe Call of Duty (die volgens geruchten de codenaam Vanguard heeft) te promoten. Daarnaast zal deze game met een gloednieuwe Tweede Wereldoorlog map met Warzone worden geïntegreerd.

De Call of Duty game van dit jaar, die wordt ontwikkeld door Sledgehammer, zal volgens geruchten zich afspelen in de Pacific ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Echter wordt er ook gespeculeerd over een game in een alternatief universum, waarin de oorlog zelfs nog in de jaren ’50 wordt gevoerd.

De website claimt dat Warzone spelers veel veranderingen kunnen verwachten, zodra deze game is ge├»ntegreerd. Zo komt er een gloednieuwe Tweede Wereldoorlog map. Deze wordt ‘de meest ambitieuze map ooit’ en groter dan Verdansk.

We zullen dus nog even moeten wachten op de onthulling van de nieuwe Call of Duty. Als we afgaan op vorig jaar zullen we nog zelfs tot augustus moeten wachten. Gelukkig is er voor Call of Duty fans nog genoeg anders om naar uit te kijken. Zo wordt morgen al Season 4 voor Warzone en Black Ops Cold War onthuld. Daarna zal er nog meer info over het nieuwe in-game seizoen worden vrijgegeven, dat volgende week online moet verschijnen.