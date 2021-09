Call of Duty Vanguard multiplayer onthuld

Activision en Sledgehammer Games hebben vandaag de multiplayer van Call of Duty Vanguard onthuld. Ook hebben ze meer details over de beta van de game vrijgegeven.

In een uitgebreide video behandelen enkele ontwikkelaars van Sledgehammer Games de multiplayer van hun Tweede Wereldoorlog shooter.

In de video werd ook opgemerkt dat het multiplayer-gedeelte 16 kaarten zal bevatten voor traditioneel kernspel, vier kaarten voor 2v2 Gunfights en één Champion Hill-ervaring op de eerste dag van de lancering voor Vanguard’s multiplayer.

Naast Champion Hill, dat wordt beschreven als een toernooi voor Solo, Duos en Trios, introduceert Vanguard ook nog een nieuwe spelmodus: Patrol. Gebaseerd op Hardpoint, heeft deze op doelen gebaseerde modus een scorezone in bijna constante beweging. Als operators punten voor hun team willen verdienen, moeten ze “de kaart binnen dit patrouillepunt behouden”.

Deze modi zijn een aanvulling op modi zoals Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination en Search & Destroy, slechts enkele van de modi die terugkeren met Vanguard. Dit zijn ook de exacte modi die je tijdens de bètaperiode naast Patrol kunt spelen, waarbij Search & Destroy later in de bèta beschikbaar komt.

De game zal ook een nieuw Combat Pacing-systeem bevatten, waarbij wanneer je in de rij staat voor multiplayer, de volgende Combat Pacing-opties voor je beschikbaar zullen zijn:

Tactisch: dit zijn de lobby’s die franchiseveteranen goed kennen. Dit is de ervaring die je gewend bent met de klassieke Call of Duty-gevechtstiming. Tactical Combat Pacing is altijd 6v6.

Aanval: deze optie biedt uitgebalanceerde gevechtspacing die je voldoende ruimte geeft om te ademen en veel doelen om te doden. Assault is een middenweg tussen Tactical en Blitz. In Beta Weekend 1 varieert het aantal spelers tussen 20 en 28 spelers.

Blitz: Lobby’s met veel actie zien de intensiteit opgedreven tot hectische niveaus. Bereid je voor op veel gevechten wanneer je ervoor kiest om deel te nemen aan een Blitz. In Beta Weekend 1 varieert het aantal spelers tussen 28 en 48 spelers.

Je kunt Combat Pacing ook instellen op “All” en een verscheidenheid aan Combat Paces krijgen tussen elke wedstrijd, op dezelfde manier als hoe Quick Play je in staat stelt om tussen modi te springen die je selecteert.

Je kunt ook een geheel nieuw Clan-systeem verwachten met elementen van het Modern Warfare Regiments-systeem en in Vanguard omgedoopt tot “Groups”.Clans bevatten voortgang, emblemen en zelfs Battle Pass-gerelateerde beloningen die voor je hele groep zijn ontgrendeld.

De livestream gaf ook details over een kans om de multiplayer van de game uit te proberen, die dit weekend op PlayStation begint. Het is beschikbaar voor degenen die Call of Duty: Vanguard vooraf hebben besteld voor beide PlayStation-consoles. Dit eerste weekend vindt plaats van vrijdag 10 september om 19:00 uur tot maandag 13 september dezelfde tijd.

Digitale pre-orders worden automatisch geregistreerd voor de Early Access-bèta, en degenen die een fysieke versie pre-orderen, kunnen hun Early Access-code vinden op de kassabon of in hun mailbox vinden.

Dit bètaweekend introduceert de volgende voorbeelden van de volledige MP-inhoud:

Drie gloednieuwe Vanguard-maps: Hotel Royal, Red Star en Gavuhree. Traditionele spelmodi om te proberen — Team Deathmatch, Domination en Kill Confirmed — en een nieuwe genaamd Patrol, beschikbaar tijdens het eerste weekend.

Een terugkeer naar Champion Hill, nu met een nieuwe wapenset.

Degenen die deelnemen aan de bèta en niveau 20 bereiken, ontvangen een wapenblauwdruk voor Call of Duty: Vanguard en Warzone (beschikbaar in Vanguard na de lancering van de game op 5 november en in Warzone wanneer de nieuwe map later dit jaar wordt gelanceerd). Spelers die Call of Duty®: Mobile spelen, ontvangen ook een Arthur Kingsley-operator, die kort na het einde van de bèta beschikbaar is.

Meer informatie over deze beloningen, en een diepgaande duik in de exacte inhoud van de bèta, zal later deze week beschikbaar zijn op de Call of Duty Blog.

Het tweede weekend van de bèta zal crossplay bevatten en, afhankelijk van het platform, de start van Vanguard’s tweede bètaweekend – van donderdag 16 september om 19:00 tot zaterdag 18 september dezelfde tijd – is een open (Op PlayStation platforms) of Early Access Beta. Meer informatie over het tweede bètaweekend volgt binnenkort.

Ga voor meer informatie over de multiplayer van de game en de bèta naar de Call of Duty-blog.