Call of Duty: Vanguard gelekt in bestanden Season 5 Warzone/ Cold War

Er zijn al een aantal details van Call of Duty Vanguard gelekt voor diens officiële onthulling.

De update van Season 5 voor Black Ops Cold War en Warzone bevat bestanden die bevestigen dat Call of Duty Vanguard een Tweede Wereldoorlog setting krijgt.

Niet alleen dat wordt bevestigd, de bestanden bevatten ook de naam van de game en officiële boxart. Naast de standaard en ultieme editie is er ook een cross-genbundel, wat betekent dat Activision deze keer ook een upgradeprijs in rekening brengt, vergelijkbaar met wat men deed met Black Ops Cold War.

Er zijn ook een paar details over de ultieme editie uitgelekt, met daarin de meegeleverde extra personage- en wapenskins waartoe spelers toegang hebben in het spel, evenals andere bonussen zoals het overslaan van Battle Pass Tiers, dubbele XP enzovoort.

Ook inbegrepen is vroege toegang tot de open bèta van de game, die natuurlijk nog officieel moet worden aangekondigd, hoewel dit wel bevestigt dat de game een bèta krijgt.

Activision heeft een aantal lekken aangepakt en overal DMCA-verwijderingen uitgegeven. We zullen de afbeeldingen niet in dit verhaal insluiten, maar je kunt hier en hier toch een glimp opvangen. Het is niet te zeggen hoe lang deze links online blijven.

De game wordt naar verluidt over een week onthuld, op 19 augustus. Aangezien Vanguard-bestanden in Black Ops Cold War werden gevonden, krijgen we waarschijnlijk een soort in-game-evenement in Warzone dat de aankondiging inluidt.