Call of Duty Vanguard event geeft gratis loot

Spelers van Call of Duty Warzone die morgenavond inloggen voor het Call of Duty Vanguard event, krijgen daar speciale loot voor.

Het officiële Twitter-account van Call of Duty teast een “care package” dat deelnemers aan het komende Battle of Verdansk-evenement zullen ontvangen als ze tijdens het event inloggen.

De aangeboden beloningen zijn onder meer: ​​”nieuwe wapen- en mes blauwdrukken, een skin voor de motor, een horloge en meer”. Om de beloningen te claimen, hoef je alleen maar “mee te doen aan het gevecht, het doelwit te verslaan en de exfil te bereiken.” Klinkt eenvoudig… toch?

Het evenement zelf introduceert een aantal nieuwe elementen in de game, waaronder “een nieuw soort wapen, groter dan alles wat we eerder hebben gezien” volgens de Call of Duty-blog. De blog moedigt ook teamwerk aan, aangezien een bevredigende voltooiing van het evenement vereist dat “alle squadrons samenwerken om de klus te klaren”.

Command has sent a care package, but you've got to be at the #BattleofVerdansk to claim it.

Drop in 8/19 – 10:30am PT

the brief for more intel pic.twitter.com/UxooK9q8Vz

— Call of Duty (@CallofDuty) August 17, 2021