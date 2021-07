Call of Duty Vanguard wordt mogelijk eind augustus onthuld

Tot vorig jaar was het bijna vanzelfsprekend dat de nieuwe Call of Duty eind april/ begin mei werd onthuld. Covid lijkt daar verandering in te hebben gebracht en ook bij Call of Duty Vanguard lijkt dat het geval te wezen.

Er is dan ook maar bar weinig bekend van de nieuwe shooter van Activision Blizzard. We weten eigenlijk alleen zeker dat Sledgehammer Games dit jaar aan het roer staat, maar voor de rest is het allemaal gespeculeer.

Er wordt namelijk geroddeld over een mogelijke Tweede Wereldoorlog setting en nu claimt Tom Henderson dat de game in augustus zal worden onthuld.

Volgens de bekende leaker zal de game in eerste instantie via Call of Duty Warzone worden aangekondigd. Aangezien hij verwacht dat dit ergens in augustus (net als Black Ops Cold War) zal gebeuren, is de kans groot dat de ‘grote onthulling’ tijdens de digitale Gamescom zal gebeuren.

Vorig jaar werd Black Ops Cold War een paar weken voor de release al geteaset. Vele bekende streamers deden dan ook mee met een puzzeltocht in Verdansk dat uiteindelijk leidde tot de onthulling. Aangezien Season 5 van Call of Duty Warzone/ Black Ops Cold War van start gaat, is het aannemelijk dat er dit jaar weer iets in dezelfde trend gaat gebeuren.

Zijn jullie al toe aan een nieuwe Call of Duty? Of hebben jullie het nog naar je zin in Black Ops Cold War/ Warzone? Laat het ons weten in de reacties!