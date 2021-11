Call of Duty Vanguard dit weekend gratis te spelen

Activision wil Call of Duty Vanguard nog meer onder de aandacht brengen. Dit weekend geeft de uitgever alle gamers de mogelijkheid om gratis de multiplayer te spelen.

Vanaf 18 november om 19:00 uur onze tijd tot 22 november dezelfde, is de multiplayer van Call of Duty: Vanguard gratis te spelen. Vandaag verschijnt er ook een remake van de multiplayer map Shipment. Deze is ook beschikbaar voor de mensen die dit weekend gratis meedoen. Spelers kunnen verder gratis aan de slag met alle wapens, modi en Operators van de multiplayer van de shooter. De singleplayer campagne en zombies-modus zijn niet gratis beschikbaar.