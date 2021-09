Call of Duty Vanguard beta nu al geplaagd door cheaters

Helaas wordt ook Call of Duty Vanguard geteisterd door cheaters en zijn zowel PC als console gamers gefrustreerd door deze figuren.

Call of Duty Vanguard moet pas over anderhalve maand verschijnen, maar toch weten cheaters al hun weg in de game en verpesten de sfeer voor de beta spelers.

Op Twitter plaatsten al diverse gamers filmpjes waarin de cheaters worden getoond. Het is natuurlijk een slecht teken dat de game al voor de lancering zo geteisterd wordt. Al lijkt er nog steeds wel hoop te zijn dat dit bij de lancering veranderd, aangezien Activision dan met anti-cheat software op de proppen komt.

Dit wil natuurlijk niet betekenen dat dit voor vele gamers als veel te laat wordt ervaren. Immers wordt Warzone ook al ruim anderhalf jaar geteisterd door hackers en cheaters. Bovendien moet ook nog maar blijken of de software effectief genoeg is om alle cheaters buiten te houden. Deze worden namelijk met de tijd steeds slimmer en weten zelfs hardware blokkades simpel te omzeilen.

