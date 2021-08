Call of Duty Vanguard Alpha komend weekend op PlayStation

PlayStation 4 en 5-eigenaren kunnen komend weekend aan de slag met de Alpha van Call of Duty Vanguard. Daarin zullen zij de nieuwe Champions Hill modus aan de tand voelen.

De Champions Hill modus is vergelijkbaar met de Gunfight modus. Hierin zal je ook met 2vs2 of 3vs3 gevechten bepalen wie de beste is. Echter is deze modus is een map in delen opgebroken in vier kleinere en moet het team ervoor zorgen dat het aantal levens van de vijand op nul terecht komt. Tussen de rondes kunnen spelers wapens, perks en killstreaks aanschaffen.

Voor degene die graag andere modi van de game willen testen, komen er in september nog beta aan. In het weekend van 10 tot en met 13 september zal deze toegankelijk zijn voor degene die de game op PlayStation-platforms hebben. Van 17 tot en met 20 september zullen alle gamers met een pre-order toegang krijgen tot de beta en daarna zal deze zelfs open gaan, zodat iedereen hem kan spelen.

Call of Duty Vanguard werd vorige week tijdens een Warzone event onthuld. De game gaat niet alleen integreren in de Battle Royale, maar er komt ook een nieuwe map en anti-cheat software. Overmorgen zal tijdens de Gamescom Opening Night Live de singleplayer worden getoond. Kijken jullie al uit naar Call of Duty Vanguard?!