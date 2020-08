Call of Duty teasersite geüpdatet met video en meer

Activision weet iedereen behoorlijk bezig te houden met de vele teasers voor de nieuwe Call of Duty. Vandaag is de teasersite geüpdatet met een videobericht.

De teasersite werd eerder deze week ontdekt nadat journalisten en influencers hints wisten te ontcijferen. Deze hints kwamen in de vorm van een doos met daarin een diaprojector en wat dia’s. De website die getoond werd, kreeg daarna nog een update met een brief en nu is er weer een videobericht.

Door op de site op de videoband te klikken zal deze afspelen en je een hele lange video tonen (ongeveer 20 minuten) met daarin allerlei stukjes beeldmateriaal uit de jaren 60. Zo zien Kennedy en zijn presidentiële inauguratie, maar ook de eerste mensen die naar de maan gingen, de dreiging van Fidel Castro en de dreiging uit Rusland.

Met het idee dat de volgende Call of Duty Black Ops Cold War gaat heten, lijkt dit dus een bevestiging van alle geruchten. Echter zullen we nog geduldig af moeten wachten tot Activision met wat meer concretere informatie komt! Al moet ik wel toegeven dat deze manier van teasen wel erg interessant is. Of vinden jullie het allemaal veel te lang duren? Laat het ons vooral weten in de reacties?