Call of Duty teasers houden de community flink bezig

Activision heeft dit weekend twee nieuwe video’s op de teasersite van Call of Duty 2020 gezet en weet de community er aardig mee bezig te houden.

De teasersite bevat nu een video die de jaren 68-69 en 72-73 met beelden vanuit Vietnam en de Amerikaanse president Nixxon. De beelden zijn uiteraard referenties naar de Vietnam-oorlog, maar het meest interessante informatie zit in de cijfers die worden vrijgegeven. Deze verwijzen naar bepaalde gebieden in Verdansk, de map van Call of Duty Warzone.

Veel fans willen eigenlijk gewoon een trailer voor de kiezen krijgen, maar Activision houdt je vooralsnog bezig met deze jacht op informatie. Er zijn een hoop streamers in ieder geval druk mee bezig, dus als je zelf geen zin hebt om alle aanwijzingen te volgen, kun je ook gewoon op YouTube of andere streamplatforms kijken hoe zij de puzzels oplossen.

Het enige wat we durven te zeggen, is dat het er naar uit ziet dat we in ieder geval nog drie dagen aan teasers krijgen. Het lijstje met videobanden heeft namelijk nog drie data doorgestreept. Proberen jullie de raadsels op te lossen? Of hebben jullie geen idee wat er eigenlijk allemaal gaande is? Laat het ons vooral weten in de reacties! Call of Duty 2020 wordt gemaakt door Treyarch en Raven Software en wordt dit najaar verwacht.