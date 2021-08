Call of Duty singleplayer tijdens Gamescom show getoond

Gisteravond werd Call of Duty Vanguard eindelijk onthuld. Tijdens een event in Warzone werd de eerste trailer van de game vrijgegeven.

Gamers die uitkijken naar de Tweede Wereldoorlog shooter hoeven niet lang te wachten op de volgende beelden van Vanguard. Activision zal namelijk aanstaande woensdag tijdens de Gamescom Opening Night Live beelden van de singleplayer laten zien.

Don’t miss the world premiere first playthrough of a level from @callofduty #Vanguard during @gamescom Opening Night Live, with special guests Laura Bailey (@LauraBaileyVO) and @SHGames

Wednesday, August 25 at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CESThttps://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/2VhHj0goFa

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2021