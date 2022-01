Call of Duty ontwikkelaars bij Raven stoppen na één maand met staken

De Call of Duty-ontwikkelaars van Raven zijn na één maand gestopt om een campagne te kunnen lanceren om een vakbond bij de studio te starten.

De sociale mediapagina van ABK Workers Alliance kondigde aan: “In afwachting van de erkenning van onze vakbond is de Raven QA-staking beëindigd.” De staking begon begin december nadat een aantal stafleden was ontslagen. Een inzamelingsactie op GoFundMe om de stakende arbeiders te steunen heeft meer dan $ 370.000 opgehaald.

Al het ongebruikte geld van de inzamelingsactie wordt apart gezet voor toekomstige organisatie- of stakingsinspanningen, zei ABK Workers Alliance op Twitter.

Op 21 januari begon een groep testers bij Call of Duty-studio Raven Software het proces om een ​​vakbond op te richten. De ontwikkelaars van kwaliteitsborging werken samen met de vakbond Communication Workers of America om een ​​gilde op te richten genaamd Game Workers Alliance. De groep vraagt ​​Activision Blizzard om vrijwillig de vakbond te erkennen, maar tot nu toe is dat niet gebeurd.

Pending the recognition of our union, the Raven QA strike has ended. Unused strike funds are being stored for future organizing/strike efforts.

We'll post or retweet any GWU updates here. Appreciate all the community support throughout the strike!

