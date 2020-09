Season 6 van Call of Duty Modern Warfare/ Warzone zal volgende week van start gaan en introduceert onder andere een metrotunnel in Verdansk.

In een trailer zien we hoe Nikolai en Farah in de metro een aantal bad guys ombrengen. Deze personages zullen uiteraard ook speelbaar zijn in Modern Warfare en Warzone.

Aangezien op 29 september een nieuw seizoen voor de boeg staat, betekent dit ook dat we dit weekend nog de laatste dubbel XP weekend van Season 5 krijgen. Deze zal aanstaande vrijdag om 19:00 van start gaan en (als alles goed gaat) tot maandag dezelfde tijd duren.