Call of Duty Warzone en Modern Warfare bevinden zich alweer in de laatste week van Season 4. Om nog je Battle Pass te voltooien, geeft Infinity Ward dit weekend weer dubbele XP op alles.

Volgende week wordt namelijk het vijfde in-game seizoen verwacht en daarin zal mogelijk het stadion open gaan en komt er wellicht een rijdende trein.

Vrijdag 31 juli om 19:00 zal het dubbele XP weekend van start gaan en krijg je dus extra mogelijkheden om je Battle Pass te voltooien. Dit betekent inderdaad dat je dubbele wapen XP, dubbele Battle Pass Tier en dubbele XP kunt verdienen.

Qua playlist zullen Solos, Duos, Trios en Quads blijven, maar vanaf aanstaande vrijdag keert Juggernaut Royale Quads en komt Plunder Blood Money Trios.

Bij Call of Duty Modern Warfare keren de playlist voor 24/7 Shipment en Shoot House terug. Dit is helemaal fijn voor degene die nog even snel wat attachments vrij moeten spelen. Tot slot zullen de playlists Deathmatch Domination en Drop Zone ook weer van de partij zijn.

Volgende week wordt dus Season 5 verwacht en er bestaat een kans dat we dan ook meer gaan horen over Call of Duty 2020. Volgens geruchten zou Frank Woods namelijk een speelbaar personage worden in Warzone.