Call of Duty Modern Warfare breekt franchise records

Er werden van Call of Duty: Modern Warfare meer exemplaren in het eerste jaar verkocht dan van alle andere delen uit de serie.

Uitgever Activision liet onlangs aan haar investeerders weten dat Modern Warfare records heeft verbroken. Echter onthulde het bedrijf geen specifieke aantallen, maar liet wel weten dat twee derde digitaal werd aangeschaft.

Het bedrijf laat met trots weten dat de premium Modern Warfare en de gratis te spelen Battle Royale Warzone ‘meer dan drie keer’ het aantal maandelijkse spelers heeft (voor de drie maanden die op 30 september eindigen) dan het voorgaande jaar. Alleen al op de pc stegen de maandelijkse spelers meer dan tien keer op jaarbasis.

Daniel Alegre, president en chief operating officer van Activision Blizzard, meldde het volgende:

“Op verschillende platforms waren de gespeelde uren in het Modern Warfare-universum ongeveer zeven keer hoger dan bij de voorgaande titel. We zagen opnieuw een aanzienlijke jaar-op-jaar groei in de verkoop van premium games, aangezien Warzone-spelers ervoor kozen om te upgraden naar de volledige Call of Duty-ervaring. De eerstejaarsverkopen van Modern Warfare zijn de hoogste in de geschiedenis van Call of Duty met tweederde van de eenheden die digitaal werden verkocht en we zien aanhoudende kracht in het vernieuwde in-game-systeem van de franchise met netto boekingen voor console en pc die vier keer zo hoog zijn als een jaar geleden.”

Call of Duty Modern Warfare verscheen in oktober vorig jaar en gaf de reeks een reboot. Afgelopen maart werd deze aangevuld met de Battle Royale Warzone, die immens populair is.

Volgende maand mag Call of Duty Black Ops Cold War een poging doen deze records weer te verbreken. Alhoewel we nog niet helemaal overtuigd zijn na het spelen van de bèta verschijnt deze game wel op meer platforms.