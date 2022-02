Call of Duty blijft op PlayStation na “bestaande overeenkomsten”

Microsoft wil populaire Activision games (zoals Call of Duty) niet alleen op PlayStation-consoles houden, maar ziet ook wel wat in de Nintendo Switch.

Microsoft’s president Brad Smith heeft in een blogpost laten weten dat de bekende games van Activision Blizzard op Sony’s platforms zullen blijven komen.

Smith zei dat er aan het bedrijf werd gevraagd of het Activision Blizzard-games zoals Call of Duty beschikbaar zou blijven maken op concurrerende platforms, omdat velen bang waren dat Microsoft de games exclusief voor Xbox zou kunnen maken, waardoor “de kansen voor Sony PlayStation-gebruikers worden ondermijnd.”

“Voor alle duidelijkheid: Microsoft zal Call of Duty en andere populaire Activision Blizzard-titels beschikbaar blijven maken op PlayStation via de voorwaarden van een bestaande overeenkomst met Activision. “En we hebben Sony beloofd dat we ze ook beschikbaar zullen maken op PlayStation na de bestaande overeenkomst en in de toekomst, zodat Sony-fans kunnen blijven genieten van de games waar ze van houden. We zijn ook ge├»nteresseerd in het nemen van soortgelijke stappen om Nintendo’s succesvolle platform. We geloven dat dit het juiste is voor de industrie, voor gamers en voor ons bedrijf.”

Smith’s reactie komt aardig overeen met wat Microsoft Gaming SEO Phil Spencer zei. Die liet namelijk weten dat het niet de bedoeling van het bedrijf is om communities weg te kapen.

Toen de deal om Activision Blizzard voor 68,7 miljard dollar te kopen werd aangekondigd, vertelde een persoon die bekend was met het reilen en zeilen aan Bloomberg dat Microsoft van plan is “sommige Activision-games beschikbaar te houden voor PlayStation-consoles”, maar dat er mogelijk content exclusief voor Xbox is. Microsoft moet nog aangeven of dit uiteindelijk het geval zal zijn, dus we zullen het afwachten.

De deal van Microsoft moet in het eerste kwartaal van fiscaal jaar 2023 worden afgerond, deze start in juli van dit jaar.