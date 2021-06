Call of Duty Black Ops en Warzone Season 4 roadmap onthult nieuwe wapens, operators en meer

Season 4 van Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone gaat aanstaande donderdag van start. Activision heeft alvast de roadmap vrijgegeven zodat spelers weten wat hen te wachten staat.

Tijdens de opening van de Summer Game Fest werd al een eerste trailer van het nieuwe seizoen vrijgegeven en vandaag geeft de roadmap wat meer informatie over de nieuwe content. Season 4 van Black Ops Cold War en Warzone introduceert drie nieuwe operators, een nieuwe Zombie map, nieuwe wapens en nieuwe maps voor de multiplayer van de shooter van Treyarch.

Call of Duty Warzone

De grootste verandering voor Warzone zijn twee plekken waar een satelliet gecrasht is. Deze lijken zich in Farmland en op de brug tussen Downtown en Hospital te bevinden. Het lijkt erop dat dit de nieuwe spots zijn om extra loot te verzamelen, afgaande van wat we in de trailer hebben gezien.

Daarnaast zal het Nakatomi gebouw van naam veranderen en voortaan Downtown Tower heten. Het lijkt erop dat er verder niks schokkends verandert en dat dit gebouw gewoon blijft staan. Dit seizoen introduceert overigens vijf nieuwe wapens waarvan the LMG MG 82 en de assault rifle C58 meteen bij lancering aanwezig zullen zijn. Later dit seizoen zullen daar een nail gun, een mace (melee wapen) en de SMG OTs 9 aan zowel Black Ops Cold War en Warzone worden toegevoegd.

Black Ops Cold War

Spelers van de multiplayer van Black Ops Cold War kunnen een aantal nieuwe maps verwachten, waaronder Collateral (een 12v12 map) en Collaterel Strike (kleinere 6v6 variant). Ook zal Amsterdam worden toegevoegd en dit is een map voor de Gunfight en Face Off modi die 2v2 en 3v3 ondersteunen. Tot slot zal ook de klassieker Hijacked weer terugkeren als 6v6 map. Al deze maps zijn er gelijk vanaf de lancering en later in Season 4 zal ook Rush worden toegevoegd.

Spelers van de Zombie modus kunnen uitkijken naar de nog mysterieuze “Mauer ter Toten” map. Deze map bevindt zich in Oost Berlijn waar zombies de stad hebben overgenomen. Gezien de map in Duitsland is kunnen we haast wel referenties naar eerdere Zombie maps verwachten, zoals “Kino Der Toten” en “Verrukt”.

Season 4 van Black Ops Cold War en Warzone gaat aanstaande donderdag van start om 8 uur ‘s ochtends.