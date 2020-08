Call of Duty Black Ops Cold War verschijnt op 13 november

Call of Duty Black Ops Cold War is zojuist in Warzone onthuld. Uiteraard is de onthulling van de game ook al op YouTube verschenen. Je kunt hem hier terugkijken!

Call of Duty Black Ops Cold War speelt zich af in 1981 en volgens Tweakers zal de singleplayer ook een gedeelte in Amsterdam afspelen. Spelers duiken overigens niet meer in de schoenen van een van de bekende personages uit de serie, maar in die van een zelfgemaakte personage.

In de game ga je op zoek naar de Russische geheime agent Persues, die een gevaarlijke spion moet zijn. De game komt op 13 november uit voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. Het blijft natuurlijk nog wel de vraag of de nieuwe consoles dan ook daadwerkelijk al in de winkels liggen. Morgen zullen we nog meer van de game te zien krijgen en op 9 september volgt de onthulling van de multiplayer. Kijken jullie uit naar de nieuwe Call of Duty? Laat het ons weten in de reacties!