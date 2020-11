Houd rekening dat je genoeg ruimte vrij laat als je van plan bent om Call of Duty Black Ops Cold War overmorgen op je Xbox Series X gaat installeren.

De game zal namelijk bijna 190GB aan vrije ruimte verbruiken. Dat is bijna een vierde deel van wat je aan vrije opslag op de Xbox Series X (802GB) hebt, tenzij je natuurlijk al extra geheugen hebt aangeschaft.

Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om de grootte wat in te perken. Zo kun je de Zombie modus achterwege laten, wat 7,5 GB scheelt of de HD textures (38,2GB) of de raytracing data (11,8GB). Niet dat heel veel scheelt, maar alle kleine beetjes helpen, toch?

Het lijkt ons sterk dat de Xbox Series S versie net zo groot is, maar als dat wel zo is, ben je bijna de helft van je vrije ruimte kwijt. Call of Duty Black Ops Cold War verschijnt op 13 november voor de pc, Xbox-consoles en PlayStation 4. Op 19 november volgt de PlayStation 5 versie.