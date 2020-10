Call of Duty: Black Ops Cold War trailer toont wat te wachten staat in de bèta

Aankomend weekend wordt het startschot voor de open beta van Call of Duty: Black Ops Cold War gegeven. Deze beginnen dit weekend voor de PlayStation 4-eigenaren die de game gepre-orderd hebben.

In een nieuwe trailer laat Treyarch zien wat er allemaal te wachten staat. Sowieso zullen de maps en modi uit de alpha terugkeren, maar zullen spelers ook voor het eerst Escort de Vip kunnen spelen. Daarnaast zal ook Team Deathmatch speelbaar zijn.

Call of Duty Black Ops Cold War is vanaf 13 november verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series X. Uiteraard verschijnt de game ook als launchtitel voor de PlayStation 5.