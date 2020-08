Dankzij een nieuwe update voor Call of Duty Warzone/ Modern Warfare zijn er een hoop details van Call of Duty Black Ops Cold War gelekt. Zo weten we wanneer we de game kunnen verwachten, maar ook wanneer de multiplayer wordt onthuld.

De tussentijdse update van Warzone zit vol verrassingen, maar niet wat betreft de Battle Royale, maar de nog te onthullen Call of Duty voor dit jaar. De update geeft onder andere een volledige beschrijving van de singleplayer en de verschillende versies van de game. Echter weten we dankzij CoD Tracker nu ook wanneer de game verschijnt en wanneer de multiplayer ervan wordt onthuld.

De verschillende versies van de game zouden een melding hebben dat op 13 november 2021 de laatste dag is dat alle DLC voor de game geclaimd kunnen worden. Deze datum ligt altijd precies een jaar na de release, dus we kunnen er wel vanuit gaan dat Black Ops Cold War op vrijdag 13 november zal verschijnen.

Dataminer BKTOOR heeft in de code ook een referentie gevonden naar 9 september, wat mogelijk de datum is dat de multiplayer van de game wordt onthuld. Dit zou betekenen dat de onthulling van morgen geheel in het teken staat van de singleplayer.

Daarentegen heeft Geof Keighley al laten weten dat Call of Duty Black Ops Cold War aanstaande donderdag ook van de partij is tijdens Gamescom Opening Night. Wat daar wordt getoond is nog niet bekend, maar het zou nog meer van de singleplayer kunnen zijn of de Zombie modus.

Immers is middels dezelfde bestanden bevestigd dat de Call of Duty voor dit jaar weer een Zombie modus zal bevatten. Morgenavond is dus eerst de onthulling in Verdansk en degene die de hints niet volgen: er is morgenavond een speciale contract te vinden..