Na maandenlang speculeren en een paar dagen lang een easter egg hunt, die met succes is afgerond, is de komst van Call of Duty Black Ops Cold War officieel bevestigd.

Middels een weinig onthullende trailer maken we voor het eerst kennis met de Call of Duty van dit jaar. In de trailer zien we namelijk een Sovjet spion Persues en de KGB-overloper Yuri Bezmenov. Het geeft wel alvast een beeld van wat er in de game te wachten staat.

Op de echte onthulling zullen we nog even moeten wachten. Op 26 augustus zal Treyarch de game voor het eerst tonen in Warzone. Uiteraard zal het dan niet lang duren voor de trailers ook online komen. Houd uiteraard deze website in de gaten!