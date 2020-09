Treyarch gaat vanavond de multiplayer van Call of Duty Black Ops Cold War onthullen. Uiteraard kun je deze hieronder live volgen!

Om 19:00 (Nederlandse tijd) zal Treyarch de multiplayer van de nieuwe Call of Duty gaan tonen. Eerder deze week lekte er al beelden ervan op het internet, maar daarvan was de kwaliteit niet echt geweldig. Om 19:00 krijgen we in ieder geval beter materiaal.

Kijken jullie al uit naar de nieuwe Call of Duty? Of vermaken jullie je nog prima met Modern Warfare/ Warzone?