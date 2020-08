Call of Duty Black Ops Cold War krijgt volgens gelekte info een bèta

Call of Duty: Black Ops Cold War is nog niet officieel onthuld of de eerste informatie over de game is al gelekt. Zo zou er een bèta in de planning staan en is er ook in deze game een Battle Pass aanwezig.

De informatie komt van CoD Tracker, die vaker juiste informatie wist te lekken. De website claimt te hebben vernomen dat de game vanaf na de onthulling (aanstaande woensdag) kan worden besteld. Met deze pre-order krijg je dus ook toegang tot de bèta. Deze zal overigens op een later tijdstip vrij komen voor iedereen.

Ook meldt de website dat nog onbekende speciale edities van Call of Duty Black Ops Cold War unieke cosmetische items krijgen. Deze items zijn daarna ook verkrijgbaar in Modern Warfare en Warzone. Dit is overigens nog niet door Activision bevestigd. Die heeft vorige week, na een dagenlange easter egg hunt, het bestaan van de game heeft bevestigd.

De nieuwe Call of Duty wordt dit najaar verwacht voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. Aanstaande woensdag zal de game in Verdansk officieel onthuld worden. Kijken jullie al uit naar deze Call of Duty? Of vermaken jullie je nog prima met Warzone/ Modern Warfare? Laat het ons vooral weten in de reacties!