Call of Duty Black Ops Cold War is een directe sequel op het origineel

We blijven het nog wel even hebben over de gelekte informatie over Call of Duty Black Ops Cold War. Er is namelijk een volledige beschrijving van de game gevonden.

Uiteraard was het wederom CoD Tracker die met de informatie kwam. Deze informatie kwam vrij bij de Ultimate Edition van de game, die uitlekte. Call of Duty Black Ops Cold War is een directe sequel op de eerste Black Ops. Dit betekent dat ook bekende personages als Mason, Woods en Hudson weer van de partij zijn. Zij zullen samen met een nieuw cast locaties als Vietnam, Oost-Berlijn, Turkije en de Sovjet-Unie bezoeken gedurende de jaren ’80 tijdens de Koude Oorlog.

Spelers gaan op jacht naar een ‘schaduwfiguur’ genaamd Persues. Deze naam kwam al naar voren in de teaser trailer die werd vrijgegeven nadat de easter egg hunt voltooid was. Persues wil namelijk de globale balans tussen machten destabiliseren en de geschiedenis veranderen. Daarnaast bevestigt de omschrijving ook dat de zombie modus zal terugkeren en uiteraard ook een multiplayer bevat.

Uit bestanden van Call of Duty Warzone werd eerder al ontdekt dat de nieuwe Call of Duty op 13 november zal verschijnen en dat op 9 september de officiële onthulling van de game is. Call of Duty Black Ops Cold War is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X.