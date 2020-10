Call of Duty Black Ops: Cold War-bèta is nu te pre-loaden

Morgen is het zover; de bèta van de nieuwe Call of Duty gaat van start. Althans, voor degene die het spel hebben gepre-orderd voor de Playstation 4. Hier vind je hoe laat je aan de slag kunt en meer.

Gisteren lieten we al weten welke speelmodus je te wachten staat komend weekend. Ook is er natuurlijk een hoop verbeterd ten opzichte van de alpha. Denk dan vooral aan performance verbeteringen, minder bugs en glitches en betere balans tussen de wapens.

Als je de Playstation 4 pre-order versie hebt kun je ook nu de game al downloaden. Ga je voor de open bèta, dan moet je nog even wachten. Vermoedelijk kun je in dat geval op vrijdag de game vast downloaden. Wanneer voor ons de bèta live gaat vind je hieronder:

10am PT.

1pm ET.

6pm UK.

7pm CEST (Nederland)

Voor de Xbox en PC spelers; nog een weekje geduld hebben. Vanaf 15 oktober is de bèta voor pre-orders beschikbaar en van 18 tot en met 20 oktober is de bèta voor iedereen. In dat weekend is er ook cross-play beschikbaar, dus je hoeft niet meer je maten te overtuigen om eerst ook nog een PC te kopen. Ideaal.

Qua speelbare kaarten is het nog even afwachten. Acitivision heeft niets naar buiten gebracht, maar het vermoeden is dat we dezelfde levels krijgen als tijdens de Alpha: