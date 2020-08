Call of Duty: Black Ops Cold War Beta begint 8 oktober

De datum van Call of Duty: Black Ops Cold War bèta is gelekt.

Er is wederom informatie gelekt van Call of Duty: Black Ops Cold War. Nadat de releasedatum en multiplayer onthullingsdatum gelekt zijn, is nu bekend geworden wanneer de bèta van start gaat.

De Call of Duty in-game winkel was de eerste die lekte dat de bèta op 8 oktober van start gaat voor PlayStation 4 spelers (via COD Tracker). Dezelfde informatie kwam naar buiten via de Call of Duty WW2 winkel (via Reddit). Hierdoor is de geloofwaardigheid van de lek zeer sterk.

Zoals eerder aangekondigd, zal de bèta eerst van start gaan op de PlayStation 4, gevolgd door andere platforms. Hoewel het volledige bèta schema nog niet onthuld is, is het makkelijk om te voorspellen hoe deze zal verlopen aan de hand van voorgaande Call of Duty beta’s.

Er vanuitgaande dat de bèta in twee weekenden worden gehouden, vindt de Playstation pre-order beta plaats op 8-9 oktober. Gevolgd door een open-beta vanaf 10-12 oktober. Vervolgens het weekend erna zal op 15-16 oktober de pc/Xbox One pre-order beta live gaan. Als laatste is er vanaf 17 oktober een open beta voor alle platforms die eindigt op 19 oktober.

Dit schema lijkt het meest voor de hand liggend, gezien de bèta van Modern Warfare van vorig jaar. Dit gezegd hebbende kan Activision ook kiezen voor de klassieke drie-weekend benadering. Maar gezien hoe dichtbij de lancering dan is zullen ze hier waarschijnlijk niet voor kiezen.

Het volledige schema wordt volgende week aangekondigd op 9 september, wanneer de multiplayer onthuld wordt.