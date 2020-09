Call of Duty: Black Ops Cold War alpha nu te pre-loaden op PS4

Iedereen die een PS4 in zijn of haar woonkamer heeft staan kan nu de alpha van Call of Duty: Black Ops Cold War pre-loaden. De vrij toegankelijke alpha werd aangekondigd door ontwikkelaar Treayarch tijdens de PS5-Showcase.

De alpha is een flinke download van zo’n 27GB, maar gelukkig gaan de servers pas online om 19:00, zodat je nog genoeg tijd hebt om de download binnen te halen. Tot en met aanstaande zondag 20 september 19:00 kan je naar hartenlust spelen. De alpha bevat drie 6v6 maps en twee 12v12 Combined Arms maps. In de 6v6 maps wisselen gametypes Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed en Hardpoint elkaar af. In de 12v12 maps is alleen de Domination-variant van Combined Arms beschikbaar.

Spelers hebben een geringe keuze aan perks en Field Upgrades tot hun beschikking. Daarnaast heb je de beschikking over verschillende wapens in diverse classes. Hieronder een overzicht van alle keuzemogelijkheden voor je loadout:

Wapens

ARs: XM4, Krig 6, AK-47.

SMGs: Type 821, AK-74u.

DMRs: M16, Type 63.

LMGs: RPD.

Snipers: LW3 – Tundra, Pelington 703.

Pistols: 1911, Diamatti.

Shotguns: Hauer 77, Gallo SA12.

Explosieven

Frag, C4.

Tactische explosieven

Smoke Grenade, Stun Grenade.

Field Upgrades

Proximity Mine, SAM Turret, Jammer, Field Mic.

Perks

Category One: Engineer, Tactical Mask, Flak Jacket.

Category Two: Scavenger, Quartermaster, Tracker.

Category Three: Cold Blooded, Ghost, Ninja.

Wildcards

Danger Close, Law Breaker, Gunfighter, Perk Greed.

Scorestreaks

RC-XD.

Spy Plane.

Artillery.

Napalm Strike.

Air Patrol.

War Machine.

Attack Helicopter.

Chopper Gunner.

Operators