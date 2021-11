Call of Duty 2022 zet je moraal op de proef

Hoewel de Call of Duty van dit jaar (Vanguard) nog niet in de winkels ligt, wordt er volop gespeculeerd over Call of Duty 2022 (welke Modern Warfare 2 zou moeten worden).

VGC claimt namelijk dat de shooter van Infinity Ward gebruik gaat maken van een moraliteitsysteem, die vergelijkbaar is met die van Red Dead Redemption 2. Daarnaast lijken er nog meer details over de nog te onthullen Call of Duty.

Call of Duty 2022, waarover meer dan een maand geleden werd gespeculeerd dat het verhaal op een drugskartel is gericht, zal ook het verlies van ledematen en meer realistisch bloed bevatten dan eerder in de franchise is gezien, met personages die in een meer geloofwaardige manier reageren op dingen die in de game gebeuren: “Tijdens hoge intensiteitsmomenten zal je personage op een gepaste manier reageren. Gedurende een hinderlaagreeks waarin je patrouillevoertuig wordt aangevallen door vijandig vuur, wordt het personage dat je speelt zichtbaar door elkaar geschud: worstelen om zijn ammunitie in te brengen, trillende handen en zo zal er op veel meer details gelet worden. “

In een ander rapportage meldt VGC de mogelijke samenvoeging van Modern Warfare 2 en Warzone, die wederom een nieuwe map met zich mee moet brengen, geïnspireerd door de nieuwe game en bestaande uit “verschillende klassieke bezienswaardigheden”. De map zal ook de thuisbasis zijn van een derde nieuwe modus voor Modern Warfare 2, vergelijkbaar met Battlefield 2042’s Hazard Zone, waarbij AI-gestuurde strijders en echte spelers worden gebruikt.

Uiteraard houd Activision de kaken stijf op elkaar. Dat is ook niet gek met de lanceringen van Call of Duty Vanguard en de nieuwe Warzone map Caldera (en de Ricochet anti-cheat software) om de hoek. We verwachten ook niet tot volgend jaar zomer voor we iets officieels van de nieuwe Call of Duty gaan horen.