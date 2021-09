Call of Duty 2022 wordt mogelijk een Modern Warfare sequel

Alhoewel Vanguard nog uit moet komen, wordt er volop gespeculeerd over de game die bij Infinity Ward wordt ontwikkeld. Dit zou mogelijk een opvolger op de Modern Warfare reboot worden.

Industrie insider Tom Henderson claimt in een Tweet dat de nieuwe shooter van Infinity Ward een opvolger is op Modern Warfare en Project Cortez als codenaam heeft.

VGC heeft dit gerucht verder onder de loep genomen en komt met verdere details over de sequel. In de campagne zullen spelers als Captain Price en zijn team het opnemen tegen Columbiaanse drugkartels.

Interessant detail is dat Nvidia onlangs wat games onthulde voor Geforce Now en daarin melding werd gemaakt van Project Cortez dat door Infinity Ward zou worden ontwikkeld. Daarnaast klopt de timing weer, aangezien het dan drie jaar geleden is dat de Modern Warfare reboot verscheen en we volgend jaar weer een game van de ontwikkelaar mogen verwachten.

We zullen nog wel even moeten wachten voor dit nieuws bevestigd wordt. Immers ligt de focus nu op Vanguard en de komende intergratie van die shooter in Warzone. Dit resulteert in een gloednieuwe map dat zich in de Pacific bevindt.

Vinden jullie het fijn om te weten dat we volgend jaar weer een moderne Call of Duty krijgen? Laat ons vooral weten hoe jullie hierover denken!