Volgens insider Tom Henderson verschijnt Call of Duty 2022 (zeer vermoedelijk Modern Warfare 2) al in oktober. Dit vanwege de tegenvallende verkopen van Call of Duty Vanguard.

Het zal je ongetwijfeld zijn opgevallen dat Activision Vanguard extra onder de aandacht probeert te krijgen middels dubbele XP weekenden en gratis trials voor de multiplayer via Warzone. De verkopen van Call of Duty Vanguard zijn niet zo hoog als vorige games en de game was zelfs niet de best verkopende game van vorig jaar in de PlayStation Store.

Volgens Tom Henderson is dit voor Activision reden genoeg om de game van dit jaar eerder uit te laten komen. Verwacht overigens niet dat de game veel eerder verschijnt, maar dat deze in oktober komt, in plaats van traditioneel in november.

As expected, it’s looking like this year’s Call of Duty title, Modern Warfare II (2022), will be revealed in the summer.

Hearing rumblings that the title could release in October due to Vanguard’s poor sales performance, with a “big” Warzone update coming soon after. pic.twitter.com/3x8Qw2Eryp

