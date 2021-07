Call of Duty 2022 komt van Infinity Ward en bevat singleplayer

Het gebeurt eigenlijk nooit dat we iets van een Call of Duty game voor het volgende jaar horen voordat de game van het huidige jaar is onthuld. Toch weten we via vacatures meer over Call of Duty 2022.

Infinity Ward zal volgend jaar namelijk weer aan het roer staan van de nieuwe Call of Duty. Nadat Treyarch vorig jaar de spot van Sledgehammer overnam, en die weer dit jaar aan de beurt is, zal de Modern Warfare-ontwikkelaar de verantwoording over Call of Duty 2022 nemen.

De ontwikkelaar is voor die game op zoek naar diverse ontwikkelaars, zoals game designer, level designer en een senior AI engineer. In alle vacatures wordt melding gedaan over singleplayer en co-op elementen. Dus we kunnen er in ieder geval vanuit gaan dat deze volgend jaar van de partij zijn, maar verwacht daar pas volgend jaar de eerste officiƫle informatie over.

Eerst is het nog de beurt aan Call of Duty 2021 (Vanguard) dat zeer waarschijnlijk volgende maand zal worden onthuld in Warzone. Naar verluid speelt de game zich in een alternatieve dimensie waarin de Tweede Wereldoorlog in de jaren ’50 verder borduurt.

We zullen nog even geduld moeten hebben, maar de kans is groot dat de volledige onthulling van een van de modi van Call of Duty 2021 (Vanguard) tijdens Gamescom zal plaatsvinden.