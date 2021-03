Call of Duty 2021 keert mogelijk terug naar Tweede Wereldoorlog

Het lijkt erop dat Activision dit jaar met ‘Call of Duty 2021’, terugkeert naar de Tweede Wereldoorlog.

Dit suggereren zowel Modern Warzone als Eurogamer, die beide claimen dat de game de subtitel Vanguard (geen codenaam) zal gaan krijgen en door Sledgehammer Games zal worden ontwikkeld.

Echter zit er wel een verschil tussen de verhalen van deze partijen. Zo meldt Modern Warzone dat de game in een alternatief universum afspeelt waar de Tweede Wereldoorlog tot ver na 1945 duurt en de game zich afspeelt in de jaren ’50. Volgens Eurogamer klopt dit dus niet.https://www.gamingnation.nl/?p=135913&preview=true

Het was al geen verrassing meer dat er een Call of Duty 2021 zou komen, vooral nadat Activision dit eerder dit jaar toch maar even bevestigde. De series begonnen als Tweede Wereldoorlog shooters en gingen steeds verder de toekomst in, maar in 2017 bracht Sledgehammer al Call of Duty: WWII.

Vooralsnog is niks bevestigd, dus houd het vooralsnog met een flinke korrel zout. Activision kondigde tot vorig jaar de nieuwe Call of Duty altijd rond eind april/ begin mei aan. Vorig jaar was dat ‘pas’ in juni, maar wellicht dat ze dit jaar weer volgen de ‘traditie’ zullen doen. We zullen het in ieder geval voor jullie in de gaten houden. Vinden jullie het een tof idee om straks de Tweede Wereldoorlog wapens in Warzone te kunnen gebruiken?