Call of Duty 2021 bevat singleplayer, co-op en multiplayer

Activision heeft tijdens de presentatie van diens kwartaalcijfers de focus op de nieuwe Call of Duty gelegd.

Ondanks dat het eigenlijk nog een raadsel is hoe de nieuwe Call of Duty gaat heten (hoewel er wel volop over gespeculeerd wordt), heeft de uitgever wel in grote lijnen laten weten wat we kunnen verwachten.

De game, in ontwikkeling bij Sledgehammer Games, ligt op schema voor release in het vierde kwartaal. Activision heeft niets gezegd over de geruchten over de Tweede Wereldoorlog, maar COO Daniel Alegre zei dat het “een [setting] zal hebben die onze fans kennen en waarderen.” Call of Duty 2021 heeft de traditionele drie modi: campagne, co-op en multiplayer. Sledgehammer breidde uit tot zijn grootste omvang ooit om de voortdurende ontwikkeling te ondersteunen, volgens Activision, en om zich voor te bereiden op een “uitgebreid” live serviceschema.

Onderdeel van dit live-ops-plan is een nog diepere integratie met Warzone, waarvan president Rob Kostich zei dat dit de “belangrijkste update” tot nu toe voor Warzone zal opleveren. Raven Software leidt het werk aan Warzone, maar het bedrijf ging niet in op wat die plannen zouden kunnen brengen. Recente rapporten zeiden dat de Battle Royale-modus naast de lancering van Vanguard een grote kaart met een WW2-thema krijgt.

Meer details over de nieuwe game en de grote updates van Warzone zullen “zeer binnenkort” worden onthuld.