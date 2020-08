Call of Duty 2020 teaser gespot in Warzone

Een Twitter-gebruiker liep tijdens een potje Call of Duty Warzone tegen een wel hele vreemde ‘glitch’ op. Na nadere beschouwing lijkt het toch meer om een teaser te gaan.

Twitteraar NutterButterAF ging met zijn squad naar een van de bunkers, na het vinden van een ‘rode kaartje’. Bij de reis terug overkwam hem wel iets heel vreemd.

FOR EVERYONE ASKING we got a red key card on the train went to the bunker almost out of bounds on the lower end of the map looted it took the car about 30 seconds later the file played @charlieINTEL — NutterButterAF (@NutterButterAF) August 7, 2020

Hij maakte ook een screenshot van de tekst die in beeld verscheen en daar wordt gemeld: “Know your history”. Het is te merkwaardig voor een bug en lijkt Dussen hint te zijn naar de nieuwe Call of Duty, die mogelijk aanstaande maandag wordt onthuld.

Activision heeft officieel nog niks onthuld over Call of Duty 2020. Het enige dat we weten is dat Treyarch en Raven de game maken. Volgens geruchten gaat het om Black Ops Cold War.

Het is in ieder geval zeker dat de game ergens in Warzone wordt onthuld endat de Battle Royale ook ondersteund wordt na de release van de nieuwe iteratie. Kijken jullie al uit naar de nieuwe Call of Duty? Laat het ons weten in de reacties.