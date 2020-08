Call of Duty 2020 krijgt teaser-website

Het zit allemaal een beetje vreemd in elkaar, maar het lijkt er op dat we aankomende week een aankondiging gaan krijgen van de nieuwe Call of Duty.Â

Enige tijd geleden zijn er verschillende kratten de wereld in gestuurd door Activision met de melding dat ze niet mochten worden geopend voor 10 augustus. Dat was gisteren. Inmiddels zijn er verschillende berichten verschenen van mensen die ze hebben geopend. Schijnbaar zat er een projector in met verschillende afbeeldingen.

So………. 👁 This just arrived from Activision. “Do not open this crate until August 10 at 12PM ET.” 🤔🧐 pic.twitter.com/scFTmAMZlt — Call of Duty News (@charlieINTEL) August 6, 2020

Alle clues zijn naast elkaar gelegd door degene die een krat hebben ontvangen en dit wijst naar een bepaald domein, welke je hier kunt vinden. De website laat weinig zien, noch toont het iets wat met Call of Duty te maken lijkt te hebben. Een paar handige mensen hebben echter de code goed bekeken en zien hier verwijzingen naar Activision en 14 augustus. We zien een knipperende 12:00 op het alarmklokje, dus een vermoeden is dat vrijdag om 12 uur iets getoond gaat worden op de old-school TV.

We zijn inmiddels wel heel erg benieuwd naar de nieuwe Call of Duty, er gaan namelijk al tijden lang geruchten rond over de volgende titel. Er wordt gesproken over een reboot van de Black Ops serie of een nieuwe game die zich tijdens de Koude Oorlog afspeelt. Wij zijn erg benieuwd wat er gaat gebeuren vrijdag! Je vindt de nieuwe info uiteraard op onze frontpage.