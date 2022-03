Bungie’s nieuwe game is een third person actiegame

Dankzij een vacature van Bungie Software weten we dat de ontwikkelaar aan een nieuwe third person actiegame werkt.

In een vacature is de ontwikkelaar namelijk op zoek naar een creative director. Veel informatie over de nieuwe game is er niet te vinden. Er wordt alleen gemeld dat degene die de baan aanneemt de features en visie van een nieuwe third person actiegame mag bepalen.

Er wordt al sinds begin 2020 gespeculeerd over een nieuwe IP bij Bungie, die mogelijk Matter heet. Daarnaast heeft het bedrijf al eens laten doorschemeren voor 2025 aan een ander IP dan Destiny te willen werken.

Overigens zijn er meer vacatures bij de Destiny-maker, maar geen van hen maakt melding van de third person actiegame. Zo zijn ze nog op zoek naar een level designer en environment artist.

Bungie werd overigens eerder dit jaar door Sony overgenomen. Ondanks de 3,6 miljard die Sony investeert, blijft de ontwikkelaar onafhankelijk en mag het zelf bepalen op welke platforms zij hun games uitbrengen.