Bungie toont nooit eerder vertoonde beelden van de ontwikkeling van Destiny 2: The Witch Queen in een nieuwe ViDoc.

Spelers komen onder andere meer te weten over de veranderingen in de Void-subclasses en de nieuwe Weapon Crafting-functie. Ook wordt voor het eerst meer bekendgemaakt over Season of the Risen, het nieuwe seizoen dat gelijktijdig met The Witch Queen lanceert op 22 februari 2022.