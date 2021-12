Bungie toont nieuwe trailer van Destiny 2’s The Witch Queen tijdens The Game Awards 2021

Tijdens The Game Awards van dit jaar heeft Bungie een nieuwe trailer van Destiny 2: The Witch Queen getoond. Deze aankomende uitbreiding van Destiny 2 lanceert op 22 februari 2022.

De nieuwe trailer focust zich op spelers die vechten tegen Savathûn en haar leger van Lucent Brood – vijanden die dit keer ook Light gebruiken.

Bungie heeft ook meerdere kortingen voor nieuwe Guardians die voor het eerst Destiny 2 willen spelen:

• Beyond Light – 50% korting

• Beyond Light +1 Season – 50% korting

• Beyond Light Deluxe – 40% korting

• Shadowkeep – 67% korting

• Forsaken Pack – 60% korting

30ste verjaardag

Deze week is Bungie van start gegaan met het vieren van haar 30ste verjaardag door middel van speciale content in Destiny 2. Met deze speciale content worden drie decennia aan geweldige games, epische verhalen en een prachtige community herdacht. Alle Guardians kunnen deze speciale content gratis spelen. Verwacht een nieuwe activiteit voor zes spelers, verborgen geheimen, nieuwe beloningen en nog meer. Spelers hebben ook de mogelijkheid om het Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack te kopen. Het Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack bevat een nieuwe dungeon geïnspireerd op de Loot Cave, de nostalgische Exotic Rocket Launcher Gjallarhorn, nieuwe klassieke gear en meer.

Het feest houdt hier nog niet op, want Bungie heeft nog veel meer in petto voor haar spelers: in-game-evenementen, de afsluiting van Season of the Lost en de nieuwste uitbreiding Destiny 2: The Witch Queen, die op 22 februari 2022 wordt gelanceerd.

