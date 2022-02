Bungie toont Destiny 2: The Witch Queen launchtrailer en kondigt samenwerking met SteelSeries aan

Bungie heeft vandaag de launchtrailer van Destiny 2: The Witch Queen vrijgegeven. Spelers gaan vanaf 22 februari op zoek naar de waarheid en komen oog in oog te staan met Savathûn’s Lucent Brood. Ook heeft Bungie een limited edition Destiny x SteelSeries-collectie aangekondigd.

Destiny x SteelSeries

Vandaag hebben Bungie en SteelSeries, de wereldwijde leider in gaming en esports-randapparatuur, een samenwerking aangekondigd waarin ze een nieuwe collectie limited edition gaming gear creëren. De gelimiteerde collectie omvat:

• Arctis 1 | Destiny Edition – Deze headset heeft kenmerkend geluid dankzij de Arctis-drivers en een afneembare ClearCast-microfoon voor natuurlijk klinkende helderheid en ruisonderdrukking. Deze stijlvolle headset wordt geleverd met een exclusieve Viral Celebration Exotic-emote, speciaal ontworpen voor de Destiny x SteelSeries-samenwerking.

• Rival 5 | Destiny Edition – De Rival 5 Destiny Edition Gaming Mouse heeft negen programmeerbare knoppen aan de zijkant, waarbij elke knop volledig aanpasbaar is. Ook heeft de muis een zijpaneel met vijf knoppen voor snelle en efficiënte in-game-acties. De muis bevat ook de exclusieve Viral Celebration Exotic-emote.

• QcK Prism XL Mousepad | Destiny Edition – De QcK Prism XL is het toppunt van prestaties, innovatie en stijl. Dankzij een duurzaam microgeweven doek is deze muismat geoptimaliseerd voor lage en hoge DPI-trackingbewegingen. Het speeloppervlak van 900mm x 300mm x 4mm biedt spelers maximale controle. De muismat bevat het exclusieve Existential Unfoldment Legendary-embleem, speciaal ontworpen voor de Destiny x SteelSeries samenwerking.

• Arctis Pro Speaker Plates | Destiny 2: The Witch Queen Edition – Gamers kunnen hun bekroonde Arctis Pro-headsets personaliseren met de limited edition speaker plates. Compatibel met Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC, en Arctis Pro Wireless.

Daarnaast hebben de geluidsontwerpers van Destiny een aangepaste SteelSeries Sonar-equalizerpreset gemaakt. Hiermee kunnen spelers hun in-game-geluid naar een andere dimensie tillen. Sonar is een gloednieuwe audiosoftware die deze zomer wordt gelanceerd en krachtige geluidsaanpassingen voor pc’s biedt. Ook maakt het ChatMix, 7.1 en virtueel surroundsound mogelijk. Destiny-fans kunnen vanaf vandaag de early access-versie van Sonar uitproberen.

De Destiny x SteelSeries-collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar via SteelSeries.com en BungieStore.com