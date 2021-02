Bungie komt naar Amsterdam

Bungie (ontwikkelaar van Halo en Destiny) opent een kantoor in Amsterdam. Dat laten ze weten in een blogpost.

Bungie bereidt zich voor om in 2021 te groeien. Dat wil het bedrijf doen door haar studio uit te breiden, investeren in nieuw talent en nieuwe bestuursleden aannemen. Bungie zal haar eerste internationale kantoor openen in 2022, dit kantoor zal in Amsterdam zijn. Het kantoor zal zich niet focussen op het ontwikkelen van games, maar op marketing en publiceren.

Volgens de blogpost wil Bungie een nieuwe IP uitbrengen voor 2025. Daarvoor zijn ook nieuwe mensen aangenomen, waaronder een nieuwe chief creative officer en een nieuwe general manager. Er is nog niks bekend over het nieuwe IP van Bungie, maar het zou niet heel raar zijn als de game binnen nu en een jaar wordt aangekondigd. Bungie heeft in een blogpost uit 2019 aangegeven dat zij klaar zijn om zelf haar games uit te geven. Hierdoor is het aankondigen van de game aan hunzelf.

Dit betekent niet dat Bungie Destiny laat liggen, integendeel zelfs. Destiny zal volgens de ontwikkelaar nieuwe verhalen en ervaringen krijgen. Hiervoor zijn nieuwe mensen voor aangewezen met als doel om de Destiny IP uit te breiden voor de community.